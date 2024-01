The New Look | la serie Apple TV+ che racconta le storie di Dior e Chanel

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il mondo della moda e leTV sono un connubio che ultimamente va via via sempre più rafforzandosi. Lelegate ai grandi stilisti sono sempre molto seguite dal pubblico televisivo e le piattaforme di streaming stanno proponendo importanti novità su questo filone, di cui fa parte anche The New, che debutterà suTV+ il prossimo 14 febbraio. La, prodotta da Todd A. Kessler,due figure iconiche dell’alta moda del novecento, come Christiane Coco, interpretati rispettivamente da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche. La trama verte sulla nascia del cosiddetto “New” e al fianco dei due stilisti principali troveremo altre figure fondamentali della moda del XX secolo, come: Yves Saint ...

Increased Cooling Area and Duct Size Create Ultimate Cooling Experience LAS VEGAS, Jan. 9, 2024 /PRNewswire/ -- TORRAS , with more than 1,300 patents ... (liberoquotidiano)

Increased Cooling Area and Duct Size Create Ultimate Cooling Experience LAS VEGAS, Jan. 9, 2024 /PRNewswire/ -- TORRAS , with more than 1,300 patents ... (sbircialanotizia)

HBO ha appena annuncia to una new entry nel cast della seconda stagione di The Last of Us. Infatti Young Mazino, conosciuto principalmente per il suo ... (screenworld)

Chi sono leentry del cast diLast of Us: Parte 2 Gli ultimi giorni per i fan della serie tv HBO tratta dal famoso videogame Playstation sono stati alquanto movimentati, cerchiamo di fare il punto della ...... il loro terzo disco "Songs forDeaf" del 2002. "Quando suonavamo insieme, il risultato era ... Josh Homme e John Paul Jones, uscì nell'ottobre del 2009 e fu promosso con il singolo "fang", ...Ecco un rapido riepilogo per conoscere tutte le new entry del cast della seconda stagione dell'acclamata serie tv The Last of Us.Il sesto album in studio dei The Vaccines è l'epitome di ciò che sanno fare meglio: pop chitarristico classicista di ispirazione anni '60 filtrato dalla new wave, con parti uguali di euforia e malinco ...