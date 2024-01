Terremoto sulle coste dell’Albania | la terra trema anche nel Salento

L'ultimoè lo schiaffo di Antonio Tajani alla Lega. 'Io non sono granchè favorevole a un ... Il tutto si inquadra nel caos totalecandidature per le elezioni regionali. In Sardegna ......che il "" Swift sia l'unico vero ostacolo alla rielezione di Trump . Il governatore democratico della California Gavin Newsom è arrivato al punto di dire che la sua influenzaelezioni ...SALENTO – La terra trema per qualche secondo nel Salento. Una scossa di terremoto, che alle ore 00.17 ha avuto il suo epicentro sulla costa nord dell’Albania, è stata avvertita anche nel territorio ...Sono passati 109 anni dal terremoto che nel 1915 devastò la Marsica e causò un altissimo numero di vittime: 30000 ...