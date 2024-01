Terracina | liquidati i contributi per i buoni libro | più di 500 domande

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024), 14 gennaio 2024- Si comunica che l’Amministrazione Comunale ha liquidato iper la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 per gli studenti aventi diritto che ne hanno fatto richiesta. Con Determinazione Dirigenziale è stata liquidata infatti la somma complessiva di 74.207,12 euro, trasferita dalla Regione Lazio. In totale sono pervenute 520 istanze e di queste, dopo i necessari accertamenti, 439 sono state ammesse al contributo, nel rispetto delle Linee guida adottate con determinazione regionale il 5 luglio 2023 per l’erogazione deia favore degli alunni residenti nel Lazio nell’ambito delle politiche per le famiglie meno abbienti. “La nostra attenzione nei confronti dell’Istruzione resta massima, un diritto di tutti che dobbiamo garantire”, ha dichiarato ...