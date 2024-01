Tennis | Australian Open Djokovic fatica ma vince contro Prizmic

Il 22enne azzurro ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per Jannik Sinner , all' Esordio all' Australian ... (247.libero)

Djokovic, vincitore delle ultime quattro edizioni degliOpen (dieci in totale in carriera), ha battuto Prizmic in quattro set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 7(5), 6 - 3, 6 - 4, in quasi ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic batte Dino Prizmic nella gara d'esordio degliOpen . Il numero uno al mondo ha dovuto però concedere un set al rivale (numero 178 delle classifiche Atp). Prizmic ha infatti portato a casa il tie brek nel secondo ...Il serbo, numero 1 al mondo, ha vinto in quattro set e quasi 4 ore MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Non è stata una passeggiata la sfida ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Il campione in carica apre la sessione serale della Rod Laver Arena mettendo in vetrina il talento del diciottenne croato Dino Prizmic.