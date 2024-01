Tennis | Australian Open | Djokovic al 2° turno

(Di domenica 14 gennaio 2024) Melbourne, 14 gen. -(Adnkronos) - Il campione in carica Novakavanza al secondodell', prima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 36enne serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, supera il 18enne croato Dino Prizmic, numero 178 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 dopo 4 ore di gioco.

Il 22enne azzurro ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per Jannik Sinner , all' Esordio all' Australian ... (247.libero)

Poche sorprese nella prima giornata degliOpen 2024 per ciò che concerne il tabellone femminile, in cui sono scese in campo svariate big a partire dalla campionessa in carica Aryna Sabalenka . Entrata in campo al termine del match ...Nulla è scontato nel, nemmeno un primo turno per uno che l'Open l'ha già vinto dieci volte. Nemmeno contro un avversario alle prime armi che ha la metà dei suoi anni. Novak Djokovic ...Il Re ha tremato davvero, e con lui tutti gli increduli tifosi della Rod Laver Arena e chi stava assistendo al match in televisione. Novak Djokovic si qualifica al secondo turno dell’Australian, Open ...Prestazione strabiliante del diciottenne croato Dino Prizmic, vincitore del Roland Garros junior, che strappa un set al numero 1 del mondo. “Farà grandi cose in carriera” dice di lui Novak Djokovic ch ...