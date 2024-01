Tennis | Australian Open Bronzetti subito fuori | battuta da Tsurenko

Ancora problemi per Matteo Berrettini. L'azzurro si è infatti ritirato dagliOpen a meno di 24 ore dall'esordio contro il greco Stefanos Tsitsipas, 7testa di serie del seeding. "Matteo Berrettini - il comunicato degli organizzatori - si è ritirato dal per un ...Unica azzurra, delle sei al via, impegnata nel day 1 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si ferma subito la corsa di Lucia Bronzetti all'Open, primo Slam della stagione, con montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Unica azzurra, delle sei al via, impegnata ...Unica azzurra, delle sei al via, impegnata nel day 1 MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Si ferma subito la corsa di Lucia Bronzetti ..."Le Olimpiadi sono una degli appuntamenti piu' importanti di quest'anno per alcuni giocatori. Lo e' anche per me, perche' e' la ...