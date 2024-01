Tennis | Australian Open Bronzetti subito fuori | battuta da Tsurenko

Il 22enne azzurro ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per Jannik Sinner , all' Esordio all' Australian ... (247.libero)

Open, i match degli italiani di lunedì 15 Uomini [25] Musetti (Ita) vs Bonzi (Fra) - ore 1 (orario italiano) sul Campo 14; [Q] Cobolli (Ita) vs [18] Jarry (Chi) - ore 1 sul Campo 13 Donne [...Cosa è successo all'Open Furioso per aver perso un punto, Kotov ha preso la pallina e l'ha scagliata con violenza verso il muro di fondo terrorizzando una giovane raccattapalle che, ...Unica azzurra, delle sei al via, impegnata nel day 1 MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Si ferma subito la corsa di Lucia Bronzetti ..."Le Olimpiadi sono una degli appuntamenti piu' importanti di quest'anno per alcuni giocatori. Lo e' anche per me, perche' e' la ...