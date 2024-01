Tarantino vice Juve Stabia | “Ci tenevamo a far bene | grande prova di squadra”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Eravamo feriti dalla partita di domenica scorsa. Laè consapevole delle proprie armi. Sapevamo delle nostre forze e con umiltà siamo usciti fuori”. Così Nazzarenoallenatore dellanel post gara. “Laha tirato fuori unaprestazione – dice – Siamo umili, cia fa”. “Dopo il secondo tempo di oggi dell’Avellino, anche noi possiamo giocarci il campionato – ammette – Cimolto. Ancora devo riprendermi dall’emozione sul secondo gol”. “Mignanelli? Non so perché ad Avellino non abbia reso come da noi. Dipende dalle annate” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Le ideatrici dell'iniziativa sono: la Biologa Nutrizionista Katya, presidente dell'...Redattore capo de "Il Mattino". Il Comitato Onorario di Giuria è formato da: Maurizio Petracca , ...Allenatore: Nazzareno). Dove vedere la partita in TV e streaming Sarà Sky Sport al canale 252 a trasmettere in diretta tv e in esclusiva la sfida Avellino - Juve Stabia , valida per ...TARANTINO DOPO AVELLINO-JUVE STABIA – Pari in extremis per la Juve Stabia del vice Nazareno Tarantino contro i lupi. Queste le parole del tecnico nel post-gara.Tutto pronto per la diretta di Avellino-Juve Stabia, gara valevole per la 21esima giornata del Girone C di Serie C ...