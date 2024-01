Tali e Quali e C’è Posta Per Te | ascolti del 13 gennaio | chi ha vinto la serata

... molti deiarrestati e incarcerati sulla base di ammanchi di cassa rilevati da un software di contabilità che in diversi casi non erano, come si è scoperto con clamoroso ritardo (i fatti ...... per isi prevede la sola restituzione dei mezzi finanziari apportati senza produzione di ... A seguito diprecisazioni, l'Ade in risposta al quesito posto rileva quindi che: l'attività dell'...Cristiano Malgioglio è pronto a riprendere il suo ruolo di giurato “spietato, ma con ironia” in Tali e Quali, spin off di Tali e Quali Show dedicato alle persone comuni con la passione del canto. La… ...Boom di ascolti per C’è posta per te di Maria De Filippi: straccia Tali e Quali Come immaginabile, il ritorno in programmazione televisiva di ...