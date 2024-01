Taiwan | Pechino affronti la realtà e rispetti l' esito delle elezioni

(Di domenica 14 gennaio 2024) Vittoria di Lai con ampio margine Gli elettori dihanno respinto i ripetuti appelli, anche assertivi di tipo militare, fatti daa non votare per Lai che, al contrario, ha vinto con un ...

A Taiwan , il Partito Indipendentista Democratico Progressista (DPP) sta per scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, con William Lai Ching-te in ... (ilfogliettone)

I risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente , seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti in diretta (corriere)

Alle elezioni presidenziali nella Repubblica di Cina- Taiwan ha vinto con il 40 per cento dei voti il candidato favorito, il già vicepresidente Lai ... (nicolaporro)

Vincono i Democratici: "Ci difenderemo". La Cina: "Riunificazione inevitabile". Biden: "Gli Usa non sostengono l'indipendenza" (ilgiornale)

Leggi Anche Elezioni a, trionfa il democratico Lai: 'Salvaguardiamo il Paese dalla minaccia cinese' Leggi Anche Xi Jinping: 'La Cina sarà sicuramente riunificata arivendica ...Il ministero degli Affari Esteri,"invita le autorità dia rispettare i risultati elettorali, ad affrontare la realtà,a rinunciare ai piani di repressione diaffinché leinterazioni ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato sabato che Washington non sostiene l'indipendenza di Taiwan, nel giorno in cui la nazione insulare ha votato William Lai Ching-te come prossimo ...5.07 Taiwan:Cina rispetti risultati del voto Taiwan ha sollecitato la Cina ad "af- frontare la realtà" e a rispettare i risultati delle elezioni che sabato hanno visto William Lai, il candidato del P ...