Taiwan | Lai a Blinken | «Partenariato con Usa ha valori condivisi» Sale la tensione con la Cina

I risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente , seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti in diretta (corriere)

Elezioni, la vittoria diChing - te è zoppa. Si attende la reazione della Cina I taiwanesi non l'hanno percepita come una scelta tra guerra e pace, ma la vittoria diChing - te alle ...Leggi Anche Elezioni a, trionfa il democratico: 'Salvaguardiamo il Paese dalla minaccia cinese' Leggi Anche Xi Jinping: 'La Cina sarà sicuramente riunificata a' Pechino rivendica ...Dopo l’elezione di William Lai, la Casa Bianca invia a Tapei una delegazione non ufficiale. Blinken si congratula con il popolo taiwanese, ira di Pechino: “Rispettate il principio dell’Unica Cina” ...William Lai, il presidente eletto di Taiwan, ha ringraziato il segretario di Stato Usa per il messaggio di congratulazioni ricevuto sabato, subito dopo la vittoria elettorale. (ANSA) ...