Tacconi | “Il recupero dall’ischemia cerebrale sta andando bene | voglio tornare alla normalità”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “C’è stato un salvataggio del medico. Se si poteva evitare? I segnali c’erano stati, dovevo essere io il dottore di me stesso. Avevo tirato un po’ troppo la corda. Però, dai, la corda siamo riusciti a scioglierla ed è andata”. Queste le parole di Stefano, ex portiere dJuventus, ai microfoni di Verissimo, sull’ischemiache nell’aprile 2022 lo ha colpito e che lo ha poi costretto ad un percorso di riabilitazione. “Non devo più fumare, bere e altre cose. Da 15 giorni non ho più le stampelle, sono testone e testardo. Ilsta, adesso cammino. Sono stato fortunato. Se mi capita di avere nostalgia del calcio? In ospedale ho visto tutte le mie partite vecchie, un passatempo che mi ha dato la carica“. SportFace.