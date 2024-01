Sven-Goran Eriksson rivela desideri e rimpianti del Liverpool | i tifosi propongono una possibile soluzione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 gennaio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’ex allenatore dell’Inghilterraha ammesso il suo rammarico per non aver mai allenato il, ma isi sono fatti avanti con unaper il 75enne malato terminale.hato all’inizio di questa settimana che gli resta solo un anno di vita al massimo dopo una diagnosi di cancro terminale e in un’intervista a Sky, lo svedese ha parlato del suo affetto per i Reds. “Mio padre è ancora vivo ed è ancora un tifoso del, e anch’io sono un tifoso ...