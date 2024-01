Supplenti sostegno sugli stessi posti per tutto l’intero ciclo scolastico | il Ministero lavora al piano per garantire la continuità didattica

Non si fidano. I docenti e Ata più precari tra i, quelli che hanno stipulato da settembre contratti di breve durata, non sembrano dare ... quasi tutte donne, hanno anche il pienodi ...Leggi Anche Scuola, iancora senza un euro di stipendio. Il ministero promette: '... ragazzi disabili con il loro insegnante di(...), poi ragazzi con i Bes (Bisogni educativi ...Manifestazione davanti al Machiavelli-Capponi. Striscioni e slogan: "E’ una vergogna di Stato". Il sindacalista: "Vengono programmati male i fondi in bilancio, ogni autunno finisce così".Non si fidano. I docenti e Ata più precari tra i supplenti, quelli che hanno stipulato da settembre contratti di breve durata, non sembrano dare credito alle promesse dell’amministrazione scolastica c ...