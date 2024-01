Supercoppa Italiana | il Napoli è atterrato a Riyad tra entusiasmo e voglia di vincere

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilè arrivato aper disputare la: grande accoglienza in hotel, la squadra è carica e motivata per affrontare la Fiorentina e provare ail trofeo. È cominciata ufficialmente l’avventura delin Arabia Saudita per la. La squadra azzurra è atterrata nel pomeriggio di sabato 14 gennaio a, dove mercoledì 18 affronterà la Fiorentina nella semifinale della competizione. Insieme ai giocatori anche lo staff tecnico e il presidente De Laurentiis, che non ha voluto mancare a questo importante appuntamento. Grande accoglienza per il, accolto conall’arrivo in hotel. La squadra alloggerà per tutta la durata del ritiro al ...