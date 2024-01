Supercoppa in Arabia? No | grazie! La reazione dei tifosi della Fiorentina

(Di domenica 14 gennaio 2024): icontro la decisione di disputare le partite inSaudita: lo striscionecurva Giovedì sera Napoli edaranno il via allaItaliana nel nuovo format a quattro squadre. Per l’occasione le due squadre, insieme a Lazio e Inter, voleranno inSaudita. La decisione di assegnare la sedecompetizione al paese saudita ha scatenato tante critiche, anche in seno alle società e oggi, durante la partita dei viola con l’Udinese, si sono uniti anche i. Uno striscione è comparso nella curva Fiesole: «Non c’è una presa di posizione ma solo sensoragione… No allain ...

No allainSaudita ". Dando così ragione alla polemica sollevata in queste ore da Maurizio Sarri, con il tecnico della Lazio (anch'essa semifinalista in virtù del suo secondo posto ...RIYADH (Saudita) - Dopo aver battuto in semifinale l'Atletico Madrid, il Real di Carlo Ancelotti sfida nella finale didi Spagna il Barcellona di Xavi. I catalani hanno eliminato l'Osasuna, ..."Non è una presa di posizione, ma solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita", recita lo striscione esposto dalla Curva Fiesole all'Artemio Franchi di Firenze, nel corso del match ...Altro striscione polemico della Curva Fiesole, stavolta contro la Supercoppa. "Non è una presa di posizione solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita", ...