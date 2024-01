Supercoppa | il Napoli è partito per Riyad L’elenco dei convocati

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilversoper la EA Sports FC Supercup,dei. La scelta su Zielinski Dopo l’importante vittoria conseguita dalcontro la Salernitana al Maradona, la squadra azzurra è partita questa mattina perdove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita. Il, Campione d’Italia, giocherà contro la Fiorentina la prima semifinale, allo “Al-Awwal Park Stadium”, giovedì 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane). L’altra semifinale, Inter-Lazio, si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali. La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali. IDELIDASIAK ...

La formazione di Maurizio Sarri , poi, volerà a Riad (Arabia Saudita) dove sfiderà l'Inter nella semifinale diitaliana e in caso di vittoria sui nerazzurri una trae Fiorentina ...Si ferma qui, almeno per ora, il campionato del. La squadra azzurra, che giovedì sarà impegnata nella semifinale diin Arabia contro la Fiorentina, salterà il prossimo turno in Serie A. La trasferta col Sassuolo sarà recuperata il ...Per la Supercoppa, infatti, il primo trofeo della stagione calcistica, sono previsti ben tre incontri: due semifinali, in programma giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024, e la finale prevista per ...Il Napoli è partito questa mattina per Riyadh dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita.Gli azzurri, campioni d' Italia, giocheranno contro la Fiorentina la prim ...