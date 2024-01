Supercoppa di Spagna | Real Madrid galattico | 4 gol al Barcellona

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tredicesimadiper ile bacheca sempre più ricca di trofei. Allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh è andata in scena l’edizione 2024 e la partita contro ilnon è stata quasi mai in discussione. Partenza sprint dei Blancos e difesa blaugrana in ‘bambola’: Vicinius è imprendibile e sigla una doppietta fantastica tra il 7? e il 10?. Al 33? la squadra di Xavi torna il partita con il solito Lewandowski: il tiro dell’attaccante è potente e supera il portiere Andriy Lunin. Al 39? arriva la tripletta personale del brasiliano, su calcio di rigore. Al 64? Rodrygo chiude definitivamente i conti sul 4-1. Espuslo Araujo per doppia ammonizione. Il tecnico Carlo Ancelotti alza un altro trofeo. L'articolo CalcioWeb.