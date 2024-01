Supercoppa | come cambia la programmazione di Canale5 | da Ciao Darwin al GF

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il palinsesto disubisce delle variazioni con l’arrivo della nuova. In particolare, are ancora una volta la propriaè il Grande Fratello: l’effetto della semifinale dellaItaliana si fa sentire anche su. Vediamolae quando andranno in onda il GF eladiIl calcio sulle Reti Mediaset ha effetti sui programmi: così DavideMaggio.it anticipa imenti delle prossime settimane. Per la, infatti, il primo trofeo ...

Anche se il campionato non sta andandosperato, vincere ladarebbe una spinta importante a tutta la squadra '.LaItaliana del 2024 si distingue per il suo formato rinnovato. Non più una singola ... le attese partite di calcio sono in programmasegue: - Prima Semifinale Napoli - Fiorentina: Si ...In particolare, a cambiare ancora una volta la propria programmazione è il Grande Fratello: l’effetto della semifinale della Supercoppa Italiana si fa sentire anche su Ciao Darwin. Vediamo come cambia ...Traorè subito e poi sotto con Barak e Mangala, sempre da prendere in prestito: perché il Napoli si è scoperto improvvisamente corto in mediana e ha bisogno al più presto di rinforzi. Per Mangala c’è ...