Super-G femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 domenica | trionfa Gut-Behrami | Melesi e Goggia in top 10

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lara Gut-vince il secondo-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prova maiuscola da parte dell’atleta elvetica, unica a scendere sotto l’1:15 e capace di tagliare il traguardo in 1:14.95. 25 i centesimi di vantaggio sul secondo posto, occupato da Cornelia Huetter, mentre anche il gradino più basso del podio è a tinte austriache vista la presenza di Mirjam Puchner (staccata di un solo centesimo dalla connazionale). Completano quindi la top 5 la norvegese Mowinckel e la svizzera Gisin. Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è a sorpresa Roberta, che nonostante il pettorale 27 chiude sesta a 39 centesimi dalla vetta, centrando il miglior risultato della carriera. Di poco dietro ...

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 14 gennaio 2024, 10:45GIGANTECLASSIFICA PROVVISORIA : 1. Gut (SUI); 2. Huetter (AUT); 3. Mowinckell (NOR); 6. Goggia (ITA); 8. Brignone (ITA) Calendario CdM- Classifica CdM Lara Gut-Behrami ha vinto il secondo Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.Donne jet di nuovo in pista sulla Kaelberloch, tracciato ridotto (come venerdì) per le condizioni del vento. Pirovano col 4, poi Bassino e Brignone ad aprire il ...