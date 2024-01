Sul bus mentre guarda fuori | scomparsa di Kata | sette mesi dopo la foto che può cambiare tutto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una possibile svolta nel giallo di, la bimbalo scorso 10 giugno dall'Hotel Astor di Firenze. Da quel giorno, di lei, nessuna traccia: molte piste e indiscrezioni, ma nulla di concreto. Ora, però, dalla Spagna arriva unagrafia che torna a far sperare i genitori della piccola peruviana sparita dall'hotel occupato. Nella, arrivata ai carabinieri di Firenze, si intravede una bimba con le code seduta su un busdal finestrino. "Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei", ha commentato la madre, Katherine Alvarez Vasquez, interpellata da La Nazione, che ha pubblicato la notizia. La madre nei giorni scorsi era ...

AGI - Stanotte alle 4,30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rampa cavalcavia , a Mestre per un' Auto finita contro il guardrail . La protezione ... (agi)

... in California, a tenere banco fu il gigante del rap west coast Dr Dre , che ospitòproprio ... Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i...L'incidente nella carreggiata sottostate del cavalcavia Vempa, nei pressi dove a ottobre è avvenuto l'incidente del. Il conducente stava precorrendo la strada da Venezia verso Corso del Popolo a ...É accaduto questa notte nella rampa sottostante al viadotto Vempa, dove il 3 ottobre un autobus è precipitato nel vuoto causando la morte di 21 persone e il ferimento di 15 passeggeri ...Ancora una volta il guardrail che non tiene e una tragedia evitata, stavolta, solo per puro caso. Alle 4:30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rampa ...