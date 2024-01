Suicidio | morta la ristoratrice di Lodi | il caso della recensione anti-gay e disabili

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il corpo senza vita trovato nelle acque del Lambro è di Giovanna Pedretti, 59enne titolarepizzeria Le Vignole di Sant'Angelogiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la sezione Rilievi, i vigili del fuoco e il pm di turnoProcuragiana. L'ipotesi più plausibile - dq quanto appreso - è quella del gesto estremo. Lanei giorni scorsi era finita al centro di unmediatico legato a unanegativa sul suo locale. Nel commento su Google veniva venivano espressi concetti omofobi e contro i. La risposta a tono dell'esercente era diventata popolare sui social e le erano stati dedicati degli articoli sui media. Tuttavia, come emerso in un secondo momento, ci sarebbero dubbi sulla genuinità ...

In tanti avevano messo in dubbio la veridicità di quella recensione nella quale un anonimo si lamentava per aver pranzato accanto a un gay e a un ... (secoloditalia)

«Gay e disabili nel tavolo accanto»: a questa recensione di un cliente Giovanna Pedretti aveva risposto di non tornare. Lodata d alla ministra per le ... (vanityfair)

Forse non ha retto alla valanga di odio via social, alle insinuazioni di una indignazione posticcia fatta solo per pubblicizzare il suo locale . ... (ilmessaggero)

... dove Giovanna Pedretti , titolare del ristorante Le Vignole , è stata trovata. Il suo corpo, ... Al momento non è esclusa alcuna pista, neppure quella del. La recensione negativa ...L'ipotesi che sta prendendo piede è quella di. .«Gay e disabili nel tavolo accanto»: a questa recensione di un cliente Giovanna Pedretti aveva risposto di non tornare. Lodata dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, era stata anche cr ...Pochi giorni fa si era parlato della donna perché aveva risposto alla recensione di un cliente, che su Google aveva scritto: “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay. Non mi sono accorto subito ...