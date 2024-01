Su Canale 5 al via I Fantastici 5

(Di domenica 14 gennaio 2024) A partire dal mercoledì 17 gennaio,5 presenterà in prima serata "I5", una nuova serie televisiva composta da 8 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. La trama si concentra sulle vicende sportive, le sfide, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici affiliati alla Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, con il ruolo centrale affidato all'allenatore Riccardo Bramanti (45 anni), interpretato da Raoul Bova. Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni, l'atletica e l'allenamento, sacrificando persino il rapporto con la moglie e le figlie, Anna e Giorgia. Circa cinque anni prima, il matrimonio di Riccardo si era concluso con la separazione dei genitori, e le due figlie erano trasferite in Germania con la madre. Dopo la recente morte della madre, Anna e Giorgia sono tornate a vivere con ...

Tutto pronto per Trentino Itas-Asseco Resovia Rzeszow, partita valevole per il terzo turno del girone B della Cev Champions League maschile ... (sportface)

Si chiama Ben Gurion. Ed è il progetto israeliano di un canale che passi per Gaza per rimpiazzare Suez e avere il controllo commerciale via nave ... (ilgiornaleditalia)

... il governatore aveva deciso quindi di ricorrere al trasferimentopullman degli irregolari. ... Abbott tira dritto dichiarando in un'intervista alFox News che l'azione legale decisa da Adams ...Più tardi questi lo avrebbero contattatosocial per dargli un appuntamento di chiarimento. ... Segui ildi TorinOggi.it su WhatsApp ISCRIVITI Ti potrebbero interessare anche:La partita tra Fiorentina e Udinese della 20^ giornata di Serie A si gioca oggi, domenica 14 gennaio alle 18.00 e sarà in diretta sull'app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del ...Come conseguenza, negli scorsi mesi molte compagnie avevano dirottato le loro navi in servizio tra la Costa Orientale degli Usa all’Estremo Oriente dal passaggio nel Canale di Panama a quello via Suez ...