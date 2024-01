Stretta anti-marchette | food influencer a rischio effetto Ferragni

Strette in arrivo per gli influencer che operano in Italia. L’Agcom – l’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ha stilato delle nuove linee ... (ilfattoquotidiano)

Food influencer a rischio 'effetto Ferragni': da Benedetta Rossi a Carlotta Perego. I volti più amati 'Effetto Ferragni ', di questo si parla. Volente o nolente la regina degli influencer, con il '......tenerela cadrega Marotta League ok questa è un altra cosa !". C'è chi scrive: "Cos'è che non capite quando vi si dice che l'Inter deve vincere per forza perché rappresenta un baluardo...L'Agcom ha stabilito nuove linee guida contro la pubblicità occulta. Gli influencer saranno come editori, ecco i volti più noti nel mondo food ...ANCONA - Stretta contro i writers vandali, il Comune proroga l’ordinanza anti imbrattatori. La firma del sindaco è stata apposta ieri pomeriggio. La misura resterà in ...