Strano ma vero

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 gennaio 2024) Quanto sta accadendo alle navi che percorrono le rotte sul Mar Rosso fornisce l’ennesima prova che le guerre in generale siano state combattute, fin dalla preistoria, prevalentemente per questioni economiche. Ciò avveniva già prima che questi due termini, guerra e economia, fossero stati creati e fosse stato dato loro il significato che, di questi tempi, ancora vale. Altre cause, come le religioni, i rapporti e i comportamenti, insieme a altre motivazioni, hanno fatto e ancora fanno da contorno. È difficile credere che, nel terzo millennio, siano state quelle stesse, da sole, a mettere l’una contro l’altra quelle popolazioni. Così, nel giro di poche ore, Il mondo si è venuto a trovare arricchito, (si fa per dire),di un altro conflitto, seppur derivato da quello in Medio Oriente. Esso ha per palcoscenico lo stato dello Yemen e il cielo sopra il mar Rosso. I fatti. Dall’inizio del 2024 ...