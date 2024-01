Stranger Things 5 | Argyle di Eduardo Franco non tornerà nella nuova stagione | Non mi hanno mai chiamato

Argyle, il personaggio interpretato da Eduardo Franco, non tornerà nella quinta stagione di, a confermarlo è stato l'attore stesso durante una recente intervista allo Steve Varley Show. Già a inizio settimana i fan avevano notato che l'interprete di Argyle era assente nella ...Strangedid happen here Nowould it be If we met up at midnight in the hanging tree Are you, Are you Coming to the tree Where the dead man called out for his love to flee Strange ...Argyle, il personaggio interpretato da Eduardo Franco, non tornerà nella quinta stagione di Stranger Things, a confermarlo è l'attore stesso.Le riprese della quinta stagione di "Stranger Things" hanno preso il via ad Atlanta, in Georgia, portando alla luce le prime suggestive immagini dal set, tra cu ...