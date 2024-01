Stragi naziste | Parrini Pd | ' governo in guerra contro familiari vittime'

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Suscita rabbia e tristezza dover constatare che ilè indelledel nazifascismo. Questo atteggiamento è un oltraggio non solo alla memoria di chi cadde assassinato in eccidi e rappresaglie durante la secondamondiale, ma anche uno sfregio alla storia e alla Costituzione del nostro Paese". Lo dice il senatore del Pd Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama. "Rispetto alle recenti vicende giunte all'onore delle cronache, il caso di Civitella Val di Chiana, che riguarda il figlio di uno degli uccisi nella Strage del 29 giugno 1944 in cui vennero sterminate oltre 240 persone inermi, e per la quale un ex sergente tedesco e la Repubblica di Germania ...

Arrivano nuove contestazioni dello Stato contro gli eredi delle vittime. Questa volta si parla di prescrizione. Uno degli ultimi casi, già pronto a far discutere, risuona a Civitella in Val di Chiana , vicino ad Arezzo. Quello che nel luglio 1944 fu teatro di un ...A seguito delle sentenze del Tribunale civile di Firenze con le quali sono stati stabiliti una serie di risarcimenti in favore dei parenti delle vittime di alcuneperpetrate in Toscana,...Tutti contro l’Avvocatura di Stato. Sono oltre venti i Comuni toscani entrati a far parte del coordinamento istituzionale convocato dal Comune di Barberino Tavarnelle, in rappresentanza delle centinai ...“Rispetto alle recenti vicende giunte all’onore delle cronache, il caso di Civitella Val di Chiana, che riguarda il figlio di uno degli uccisi nella Strage del 29 giugno 1944 in cui vennero sterminate ...