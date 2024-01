Strage migranti | barchino affonda | ci sono vittime

Leggi su notizie

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ennesimadiquella che si è verificata nelle ultime ore nel Paese, unto: ciUn nuovo drammatico episodio che riguarda iquello che si è verificato nelle ultime ore. Il primo di questo 2024. Secondo quanto riportato dal sito “La Voix du Nord” pare che unsiato nel tentativo di una traversata nel Canale della Manica. A quanto pare, all’interno dello stesso, erano presenti quattro. Purtroppo per loro non c’è stato assolutamente nulla da fare. I loro corpistati recuperati e portati in riva. Undito (Ansa Foto) Notizie.comA quanto pare ...