Strage Erba | Azouz Marzouk | Olindo e Rosa innocenti | mio figlio in pace solo quando arriverà la verità

Non solo sono sparite nel nulla delle intercettazioni che avrebbero potuto rivelarsi preziose per le indagini sulla strage di Erba . Sono andati ... (ilmattino)

Quale futuro per Olindo Romano e Rosa Bazzi? La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso dei coniugi condannati in via definitiva ... (tg24.sky)

Strage di Erba , la nuova prova . Il via a un altro processo per Rosa Bazzi e Olindo Romano in merito al doloroso capitolo della cronaca nera italiana ... (caffeinamagazine)

Leggi Anche, il magistrato Cuno Tarfusser: 'Metodologia usata per le confessioni di Olindo e Rosa fortemente suggestionabile' Il processo per calunnia Essendoci però una pronuncia ...Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia quando si discuterà l'istanza di revisione presentata dai legali di Olin...Il marito e padre di due delle quattro vittime sostiene da tempo che gli unici due condannati non siano gli autori del massacro. L’uomo sarà in aula il primo marzo ...Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia quando si ...