Strage di Erba | Azouz Marzouk sarà in tribunale per l’udienza sulla revisione del processo

Azouz Marzouk , marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia per la discussione dell'istanza di revisione presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'...Il prossimo primo marzo a Brescia ci sarà anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidell'11 dicembre del 2006. In quella data si discuterà l'istanza di revisione presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per aver ...Per motivare come non fossero genuine le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi (poi ritrattate) per la strage di Erba i loro difensori alla richiesta di revisione della… Leggi ...Il prossimo primo marzo a Brescia ci sarà anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, ...