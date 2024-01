Strage di Erba | Azouz Marzouk sarà a udienza revisione

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) –a marzo a Brescia per l’sulla richiesta didel processo sulladi. Lo conferma all’Adnkronos il suo avvocato Solange Marchignoli, che poi precisa: ”all’a marzo perchéè stato il primo ad aver depositato in procura generale un atto di sollecito alladel processo chiedendo nuove indagini. Lui disse che Rosa e Olindo erano innocenti e questa cosa è stata considerata talmente grave che ha portato a un processo per calunnia. Manon si è mai spostato dalla sua posizione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

