Strage di Erba | Azouz Marzouk sarà a Brescia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il papà del piccolo Youssef e marito di Raffaella Castagna,in Aula ail primo marzo per l'udienza in cuidiscussa l'istanza di revisione del processo per Olindo e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi

Quale futuro per Olindo Romano e Rosa Bazzi? La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso dei coniugi condannati in via definitiva ... (tg24.sky)

Strage di Erba , la nuova prova . Il via a un altro processo per Rosa Bazzi e Olindo Romano in merito al doloroso capitolo della cronaca nera italiana ... (caffeinamagazine)

Leggi Anche, il magistrato Cuno Tarfusser: 'Metodologia usata per le confessioni di Olindo e Rosa fortemente suggestionabile' Il processo per calunnia Essendoci però una pronuncia ...Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime delladidell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia quando si discuterà l'istanza di revisione presentata dai legali di Olin...Per motivare come non fossero genuine le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi (poi ritrattate) per la strage di Erba i loro difensori alla richiesta di revisione della… Leggi ...Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba dell'11 dicembre del 2006 sarà in aula il primo marzo a Brescia per la ...