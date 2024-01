Strage di Erba | Azouz Marzouk a Brescia per la revisione del processo | «Rosa e Olindo sono innocenti»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sarà presente anche, marito di Raffaella Castagna e papà di Youssef, due delle quattro vittime delladi, l’1 marzo in aula a, quando si discuterà dell’istanza dipresentata dagli avvocati diRomano eBazzi., stando alle parole della sua legale, Solange Marchignoli, sostiene da tempo la tesista. Per questo si unirà alla richiesta didelche ha portato alla condanna definitiva all’ergastolo dei coniugi. «È un diritto disostenere l’innocenza dei due condannati e lo farà – dice Marchignoli al Corriere della Sera -. La posizione che sosterremo in aula è in linea con ...

Corrado Valsecchi, lecchese, all'epoca della strage di Erba, era il direttore tecnico e del personale di Econord, l'azienda di raccolta rifiuti per cui lavorava Olindo Romano.È un consiglio per gli innocentisti esaltati del caso Erba: prudenza. Gli ergastolani Olindo e Rosa ... Como (come fecero la sera dell'11 dicembre 2006 mentre la casa della strage andava a fuoco) ...