Stipendio supplenti brevi | pagamenti dal 18 gennaio Valditara pensa ad una soluzione strutturale

In cattedra dall'inizio della scuola, avrebbero dovuto ricevere a fine settembre il primoma, tre mesi dopo , nessuno di loro aveva ancora visto un euro. E ancora oggi non tutto il ......Il liceo Machiavelli Capponi di Firenze è formato da due plessi e vi lavorano una ventina diprecari: anche se non arriva lo, comunque, hanno spiegato i manifestanti 'rate di ...Aumento importo stipendio insegnanti. Dall'indennità di vacanza contrattuale al bonus una tantum: tutte le novità 2024.I docenti chiamati per le supplenze brevi hanno visto solo una parte dei soldi a loro dovuti. Da viale Trastevere prima l’annuncio di saldare tutto entro fine ...