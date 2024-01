Stefano Tacconi a Verissimo | “Rischio una nuova operazione per trombosi”

(Di domenica 14 gennaio 2024) L'ex portiere della Juventus: "Ho unaalla gamba, a febbraio saprò" "Devo aspettare febbraio per vedere se riesco ad evitare un', sarebbe meglio".prosegue il recupero dopo dopo l'emorragia cerebrale per l'aneurisma che lo ha colpito ad aprile 2022. A, nella puntata di oggi, l'ex portiere della Juventus parla del nuovo

Fa discutere il Contatto tra Acerbi e Osimhen nel secondo tempo di Napoli-Inter che per Massa e il Var non è stato ritenuto da rigore, nonostante ... (sportface)

Stefano Tacconi , ex portiere di Juventus e Nazionale, ha recentemente fatto un’apparizione sorprendente nello studio di Verissimo, cammina ndo come ... (thesocialpost)

Ospiti per la prima volta assieme a 'Verissimo', Lino Banfi e il figlio Walter Zagaria ricordano la moglie e la mamma Lucia Lagrasta , scomparsa a febbraio del 2023 . Leggi Anchemantiene la promessa fatta a Silvia Toffanin: per la prima volta a 'Verissimo' senza stampelle Leggi Anche Sonia Bruganelli: 'Belen mi ha chiamato per sapere se avessi un flirt con ...Senza stampelle,a Verissimo ha lasciato di stucco Silvia Toffanin. Nonostante ciò l'ex sportivo ha raccontato di avere ancora diverse operazioni a cui sottoporsi e altre vicissitudini mediche....L'ex portiere della Juve era stato colpito da ischemia cerebrale nell'aprile 2022, cui aveva fatto seguito una lunga riabilitazione ...Stefano Tacconi, ex portiere della Juve e della Nazionale italiana, ha ripreso a camminare. Ospite nella puntata di Verissimo, l'ex portiere ha raccontato a Silvia Toffanin la ...