Stefano Tacconi a Verissimo | “Rischio una nuova operazione per trombosi”

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Devo aspettare febbraio per vedere se riesco ad evitare un’, sarebbe meglio”.prosegue il recupero dopo dopo l’emorragia cerebrale per l’aneurisma che lo ha colpito ad aprile 2022. A, nella puntata di oggi, l’ex portiere della Juventus parla del nuovo ostacolo da affrontare. “La vita di prima? Sicuramente no… Ho la gamba che non funziona bene, ho una: devo aspettare febbraio per vedere se riesco ad evitare un’, sarebbe meglio. Deve sciogliersi una parte della vena, chiusa in 3 punti. Vediamo a febbraio se devo operarmi…”, dice. “Non so quando sia arrivata questa, forse durante il coma. L’hanno scoperta e bisogna verificare se serve un by pass. Ho fatto tanto sport, ...

L'ex portiere della Juventus: "Ho una trombosi alla gamba, a febbraio saprò" "Devo aspettare febbraio per vedere se riesco ad evitare un'operazione, sarebbe meglio".prosegue il recupero dopo dopo l'emorragia cerebrale per l'aneurisma che lo ha colpito ad aprile 2022. A Verissimo, nella puntata di oggi, l'ex portiere della Juventus parla del nuovo ...