Stefano De Martino | Alessia Marcuzzi | frecciatina social con citazione musicale per rispondere a Belen

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'oro a Stefano De Martino per i presunti ... (comingsoon)

Poi, arriveranno nei prossimi appuntamenti: l'amica Sabrina Ferilli , Emanuel Lo , Giorgia ,De, Michele Morrone , Luca Argentero , Raoul Bova , i ragazzi del Volo e Matteo ...La colpa Con ogni probabilità il presunto flirt che avrebbe avuto conDe, confermato dalla diretta interessata Belen Rodriguez sui social a domanda precisa da parte di un follower. ...Francesco Paolantoni si dice stupito per la polemica sulla scenetta sul presepe vivente definita «blasfema e volgare». La scenetta con Biagio Izzo sulla natività, andata in onda in Da Natale a Santo S ...Alessia Marcuzzi ha ricevuto alcune critiche sotto il suo ultimo post per il gossip che la lega a Stefano De Martino ...