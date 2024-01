Spesa supermercato | risparmi tantissimo col trucco dei prodotti al chilo o al litro | sorpresa alla cassa

Ha tentato di rubare alcolici per 200 euro all’interno di un supermercato a Guidonia . Ma il suo gesto non è passato inosservato: arrestato dopo un ... (ilcorrieredellacitta)

Spesa gratis nel supermercato a Labico : 31enne ruba 400 euro di superalcolici

Era riuscito a portarsi via superalcolici per un valore di 400 euro ma è stato fermato dai Carabinieri. Succede a Labico, in provincia di Roma. In ... (ilcorrieredellacitta)