Spal-Cesena oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono reduci da un momento molto complicato e hanno bisogno di tornare al successo davanti ai tifosi di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione. I bianconeri, dal loro canto, vogliono continuare a vincere in modo tale da mantenere la testa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

