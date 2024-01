Sorpreso dalla polizia con una pistola e cinque coltelli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tasca del giubbotto aveva unacal. 380. E poi è stato trovato in possesso di 5di lunghezza tra i 14 e i 15 centimetri e in un borsello aveva 5 cellulari. Per questo il 46enne di Afragola è stato tratto in arrestoper porto in luogo pubblico di arma tipo clandestina e denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato bloccato dagli agenti del locale commissariato nel corso di un servizio di controlli in via Salicelli. Gli agenti hanno notato l’uomo che impugnava un coltello e che però alla vista dei poliziotti ha tentato di di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato subito dopo raggiunto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.