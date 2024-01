Sorpresa Mourinho | Svilar titolare in Milan-Roma

Roma - Una novità tattica . Mourinho sta prepara ndo una sorpresa per il Derby e si sta confrontando con lo staff per studiare strategia e formazione. ... (247.libero)

futuro ancora incerto per Josè Mourinho . Il contratto con la Roma è in scadenza a giugno ma non è escluso che l'allenatore... (calciomercato)

Jose Mourinho continua a dividere l’opinione pubblica. Ma un meteorologo ha deciso di mantenere la promessa con un omaggio in diretta . L’amore per ... (notizie)

...a. In sostanza la Roma può vincere o perdere indifferentemente, senza un motivo, senza una spiegazione. Degli otto successi stagionali, ben tre sono arrivati grazie ai nervi, con...A inizio dicembre era stato febbraio, il mese indicato per sciogliere le riserve su, ... anche con partenze a, è sempre più forte. Anche dentro Trigoria. Guarda su DAZN tutta la Serie ...A poche ore dalla sfida con il Milan, una sorpresa in casa Roma: niente Rui Patricio, a San Siro, nella partita valida per la 20ª giornata di Serie A, tra.In una mossa inaspettata, Svilar difenderà la porta della Roma nella sfida contro il Milan questa sera. Il portiere giallorosso ...