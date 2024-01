Sophie Codegoni | «Bello essere mamma | ma è giusto prendersi tempo per se stesse» Poi | la risposta a chi la definisce cattiva madre

L'influencer ed ex gieffina si è lasciata andare a un commento a cuore aperto sulla maternità rivelando che, per lei, essere mamma non vuol dire rinunciare a se stessa e al proprio tempo ...Si va dal delicato e chiarissimo perla della catsuit Aniye By indossata da, alla nuance scura e decisa del cappottino Rinascimento proposto da Giorgia Palmas . Nel dubbio su quale ...Sophie Codegoni ama rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi milioni di follower. L'influencer, spesso, si dedica a loro e, così ha fatto anche nelle scorse ore. La giovane mamma è spesso ...Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Sophie Codegoni ha spiegato cosa significa per lei essere mamma: “Secondo me è giusto prendersi i ...