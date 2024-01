Sonia Bruganelli | flirt con Antonino Spinalbese? L’ex lady Bonolis infiamma il gossip

(Di domenica 14 gennaio 2024) Come stanno le cose tra? La verità delmoglie di PaoloSpinlbese stanno insieme?moglie di Paolosi è aperta nel corso di una intervista concessa a Radio Cusano Campus, spiegando come sono andate le cose in questi mesi.ha commentato la prima fotografia postata con, spiegando che si sono divertiti a giocare con l’idea del “signore delle rose” per suscitare curiosità e ilarità tra la gente. Tuttavia,moglie di Paoloha rapidamente rallentato le aspettative, affermando chemarito di Belen Rodriguez ...

Sonia Bruganelli è conosciuta per essere la ex moglie di Paolo Bonolis , uno dei conduttori televisivi più amati in Italia. Nata a Roma il 20 ... (blogtivvu)

è conosciuta per essere la ex moglie di Paolo Bonolis , uno dei conduttori televisivi più amati in Italia. Nata a Roma il 20 febbraio 1974, ha intrapreso una carriera come ...- Spetteguless.it I due sono separati da alcuni mesi ma ci sono buonissimi rapporti fra di loro, tanto che non mancano di trascorrere momenti insieme fra di loro e con i tre figli. D'...Sonia Bruganelli è rifatta È quello che si chiedono molti fan dell’autrice televisiva, ex opinionista del GF vip. La sua bellezza in effetti sembra non risentire eccessivamente del passare del tempo.Da quando Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono separati, l’autrice televisiva è stata al centro di diversi rumors legati al gossip. Tra questi, le voci su una presunta relazione con Antonino Spina ...