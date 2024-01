Sonia Bruganelli e la verità su Antonino | “Belen mi ha chiamata per sapere”

Leggi su biccy

(Di domenica 14 gennaio 2024) Durante l’ultimo Grande Fratello VipSpinalbese non ha mai nascosto la stima nei confronti di(a cui ha fatto in più occasioni anche dei complimenti a livello estetico), così come l’opinionista ha preso spesso le parti dell’influencer negli scontri che l’hanno visto protagonista nel reality di Signorini.ha anche promesso che avrebbe portato a cena fuori la produttrice una volta uscito dal GF Vip e in effetti i due si sono visti più volte in questi mesi. Forse anche per questo su diversi siti e magazine sono usciti dei rumor su un presunto flirt traSpinalbese. Oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha messo i puntini sulle i ed ha smentito di aver avuto una ...