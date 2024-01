Solaro | dalle Groane all’Amazzonia | ultramaratona di Monegato della Saronno Running

(Di domenica 14 gennaio 2024) A piedi per 217 km nella foresta Amazzonica, alternando corsa e camminata veloce ininterrottamente per quasi 2 giorni: nuova grande impresa di Piergiuseppedi, o meglio, orgogliosamente del Villaggio Brollo. Venerdì sera (sabato notte in Italia), dopo poco meno di 41 ore dalla partenza e dopo avere attraversato anche un pezzo di foresta ...

Picco più elevato a Cumiana (TO) con 25.2°C, ma anche a Bra (CN), Treiso (CN) e Villanova(... la presenza di flussi occidentali in quota, che non permettono un afflusso di aria fresca...... ma anche a BRA (Cuneo), Treiso (Cuneo) e Villanova(Cuneo) la temperatura massima ... Tuttavia la presenza di flussi occidentali in quota, che non permettono un afflusso di aria fresca...SARONNO – Si riparte: oggi la prima giornata di ritorno dei campionato locali di calcio. In Eccellenza, dopo l’anticipo del sabato fra Vergiatese e Fbc Saronno, riflettori puntati su Calvairate-Caronn ...SOLARO - Nel nuovo Pgt approvato in consiglio comunale a Solaro c'è posto anche per un parcheggio sotterraneo nel quartiere Sant'Anna. Il progetto è il ...