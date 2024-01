Solaio caduto durante un matrimonio | sequestrato l' ex convento

Dalle prime notizie, sembra che l'uomo si trovasse tra il tetto e ildell'abitazione e, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, sianella stanza di sotto. Sul posto ...Dalle prime notizie, sembra che l'uomo si trovasse tra il tetto e ildell'abitazione e, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, sianella stanza di sotto. Sul posto ...La Procura della Repubblica di Pistoia ha sequestrato l’ex convento di Giaccherino dove nel tardo pomeriggio di ieri è crollato un solaio durante una festa ...La coppia di sposi è di Firenze, sono stati ricoverati a Pistoia. Decine di invitati feriti, fra cui una ragazza incinta: 6 sono gravi ...