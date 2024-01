Sofia Vergara | “Il mio seno gigante mi ha aperto tutte le porte | se sei bella ti trattano diversamente”

(Di domenica 14 gennaio 2024): “Il miomi hale” Tra le attrici più sexy al mondo,, nota per il ruolo di Gloria Pritchett nella serie tv Modern Family, ammette di aver avuto successo anche grazie alla sua bellezza. Intervistata da El Pais, infatti, l’attrice ha dichiarato: “Il successo grazie al mio corpo? Ma certo. Sarebbe assurdo negarlo. Al contrario, sono grata alla vita. Queste tette giganti e questo corpo mi hannole, è stato il mio passaporto per il mondo a 20 anni, quando ho iniziato come modella, ma oggi ho 51 anni e ci sono ancora”. “Fin dal liceo, tutti i ragazzi volevano stare con me. Non che mi faccia sentire meglio, ma ti ...

"Le cose che ho in comune con Griselda Blanco ? Amo i soldi quanto lei, ucciderei per mio figlio come lei e ucciderei anche il mio ex marito come ha ... (europa.today)

"Le cose che ho in comune con Griselda Blanco ? Amo i soldi quanto lei, ucciderei per mio figlio come lei e ucciderei anche il mio ex marito come ha ... (europa.today)

Impero criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Bent - Polizia criminale (Thriller) in onda alle 21.20 su Cielo , un film di Bobby Moresco, con Karl Urban,, Andy Garcia, ...Griselda , su Netflix dal 25 gennaio, ha gli occhi di, un naso di plastica, la parrucca. "La cosa più importante per me era scomparire. Volevo chescomparisse e, con lei, Gloria ...A 51 anni compiuti Sofia Vergara è ancora una delle donne più sexy del mondo. Il successo in tv è arrivato grazie alla serie tv "Modern Family", dove ...Intervista all'attrice che arriva su Netlix nei panni della narcotrafficante più temuta d'America. La mini serie, in otto puntate, al via il 25 gennaio ...