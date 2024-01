Sofia Goggia non incanta in superG | “Frenato troppo dove ero caduta | il podio era alla portata”

(Di domenica 14 gennaio 2024)si è dovuta accontentare dell’ottavo posto neldi Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca non è risultata impeccabile nel terzo settore sulla pista austriaca e così al traguardo ha accusato un ritardo di 48 centesimi dsvizzera Lara Gut, capace di imporsi davanti alle austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner. L’azzurra non è riuscita a ripetere il successo ottenuto nella discesa libera di ieri.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, risultando un po’ sottotono a livello umorale rispetto agli standard di enorme piglio caratteriale a cui ci ha abituato: “Credo di avere disputato una buona prova nel complesso. Ho...

Sofia Goggia è tornata a risplendere in discesa libera, vincendo l’attesissima gara di Altenmarkt valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci ... (oasport)

Di poco dietro, le cui qualità non si sposano particolarmente bene con le caratteristiche della pista e deve accontentarsi dell'ottavo posto a 48 centesimi. Fuori dalla top 10 infine ...Are (Svezia) 05/02/2019 - Campionato del Mondo di Sci Alpino / foto Imago/Image Sport nella foto:L'ex campione di sci Gustav Thoeni ha parlato a Libero dopo la vittoria di...La ticinese domina davanti alle austriache Huetter e Puchner. Miglior risultato in carriera per Roberta, undicesima Brignone ...Aveva 51 anni. Invece che allertare i soccorritori ha provato a contattare i conoscenti, ma a quell’ora stavano dormendo tutti e nessuno si è accorto dei suoi messaggi ...