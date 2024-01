Slittino | Europei Igls Innsbruck 2024 | Italia di bronzo nel team relay | oro all’Austria

(Di domenica 14 gennaio 2024) Medaglia diper l’nel tea,di, valevole per glie allo stesso tempo come tappa di Coppa del Mondo di2023/. Sul budello artificiale di casa, a imporsi è l’Austria di Egle, Steu/Kindl, Jonas Mueller e Egle/Kipp con il tempo di 2:51.190, sufficiente per tenere dietro la Germania di Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan e Degenhardt/Rosenthal, distanziata di +0.186. Terzo gradino del podio per la squadra azzurra, che ha visto protegoniste Verna Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik FIschnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer. Ai piedi del podio invece la Lettonia, comunque abbastanza distante dalla performance azzurra. SportFace.

