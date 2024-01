Slalom maschile Wengen 2024 | start list seconda manche | quattro italiani al via

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladelladellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’ultimo a partire sarà il norvegese Atle Lie McGrath, capace di tagliare il traguardo in 53?67 nella prima, precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen. Lottano per il podio anche gli azzurri Alex Vinatzer e Tommaso Sala, rispettivamente quarto e quinto nella prima parte di gara. Al via anche Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Appuntamento dunque alle ore 13:15 per una nuova spettacolare. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la. SEGUI IL LIVE DELLA GARA RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA ...